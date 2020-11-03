Французский нападающий «Брайтона» Неаль Мопей пропустил игру против «Тоттенхэма» из-за «раздутого эго».

1 ноября «чайки» уступили «шпорам» со счетом 1:2, а Мопей не попал в заявку на игру. Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер объяснил отсутствие француза тактическими причинами, однако издание Daily Mail выяснило, что это неправда.

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По данным британских журналистов, Поттер убрал Мопея из состава, чтобы показать ему, что ни один игрок не может быть важнее команды. Очевидно, в последние недели Неаль вел себя высокомерно, а перед игрой со «шпорами» (об этом, опять-таки, сообщает Daily Mail) повздорил на тренировке с одним из партнеров.

  • Мопей – лучший бомбардир «Брайтона» в этом сезоне, он забил уже 4 мяча.
  • В прошлом сезоне лидер «Аталанты» Йосип Иличич пропустил матч Лиги чемпионов против «ПСЖ» из-за депрессии – ему изменила жена.

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