1 ноября «чайки» уступили «шпорам» со счетом 1:2, а Мопей не попал в заявку на игру. Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер объяснил отсутствие француза тактическими причинами, однако издание Daily Mail выяснило, что это неправда.

По данным британских журналистов, Поттер убрал Мопея из состава, чтобы показать ему, что ни один игрок не может быть важнее команды. Очевидно, в последние недели Неаль вел себя высокомерно, а перед игрой со «шпорами» (об этом, опять-таки, сообщает Daily Mail) повздорил на тренировке с одним из партнеров.