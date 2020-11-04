Лето 2018 года стало точкой невозврата для Гарета Бэйла в мадридском «Реале». Он только что заложил дубль «Ливерпулю» и помог клубу выиграть очередной финал Лиги чемпионов, Криштиану Роналду ушел в «Ювентус» и освободил место главной звезды в столичной команде. Валлиец приходил в «Мадрид» самым дорогим футболистом планеты и много лет назывался очевидным преемником португальца.

На деле все вышло иначе – игрок терялся на поле и не мог стабильно показывать высокий уровень, а с возвращением Зинедина Зидана затух окончательно. К неважной игровой форме прибавились проблемы за пределами поля – вингеру часто предъявляли за то, что после нескольких лет в Испании он по-прежнему разговаривает с прессой только на английском. Партнеры на публике заявляли, что Гарет давно освоил язык и спокойно общается на нем в раздевалке – интересно, что кто-то вообще слышал его речь, потому что по слухам Бэйл не очень-то ладил с другими игроками команды.

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Отдельной причиной для хейта было пристрастие капитана сборной Уэльса к гольфу – из-за любви игрока к аристократическому виду спорта его даже прозвали в Мадриде гольфистом. Вроде бы ничего необычного для футболиста из Британии, многие звезды АПЛ проводят каникулы в обнимку с клюшкой, но для испанских фанатов это стало отличным поводом обвинить Бэйла в безразличии к команде.

В итоге Гарета все достало, и случился тот самый флаг. Футболист отпраздновал с национальной командой выход на Евро-2020 с необычным стягом родной страны. Надпись на нем гласила: «Уэльс, гольф, Мадрид – в таком порядке», намекая на расстановку приоритетов для форварда.

Фаны «Реала» взорвались окончательно. Несколько последующих матчей «Бернабеу» гудел каждый раз, когда мяч оказывался у дерзкого валлийца, а кто-то из болельщиков организовал идеальную ответку – на трибуне появился баннер с надписью: «Родриго, Вини, Лукас, Бэйл. В таком порядке». «Я слабо представлял такое, когда переходил в «Реал». Не ожидаешь, что твои собственные болельщики так с тобой поступят», – Гарет картинно недоумевал из-за происходящего, но публично продолжал демонстрировать полное безразличие к белой футболке до самого ухода в «Тоттенхэм» на правах аренды.

Как выяснилось, в старом-новом клубе вингера не возражают против его увлечения гольфом – напротив, даже организовали для него все условия. Экс-защитник «Мадрида» Серхио Регилон отправился в Северный Лондон вместе с валлийцем и рассказал, что в Англии игроку намного комфортнее. «Мне он кажется другим. Язык для него все. Он хорошо говорит по-испански, примерно как я по-английски, но общение, привычки... Все говорит о том, что он счастливее в Англии. Понятия не имею, вернется ли он.

Что меня больше всего удивило – это наличие на тренировочной базе «шпор» лунок для гольфа. Я спросил об этом, и мне сказали, что они были созданы для него! Они совсем короткие, может быть, 30 метров. Я не мог поверить в это!» – цитирует защитника Cadena Ser. Фанаты английского клуба боготворят Бэйла и будут прощать ему все, но хочется надеяться, что валлиец сосредоточится на футболе.

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