Американская певица Лана Дель Рей записала кавер на композицию «You’ll Never Walk Alone», которая является гимном «Ливерпуля».
Певица опубликовала в инстаграме винтажное видео, где она исполняет «You’ll Never Walk Alone» а капелла. Лана указала, что ее версия песни будет использована в новом документальном фильме о «Ливерпуле». Других подробностей о ленте пока нет.
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- «Ливерпуль» в прошедшем сезоне стал чемпионом Англии. Сейчас команда Юргена Клоппа снова лидирует в турнирной таблице АПЛ.
- На счету Ланы Дель Рей шесть номинаций на премию «Грэмми». Клип певицы «Born To Die», вышедший восемь лет назад, набрал на ютьюбе 464 миллиона просмотров.
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