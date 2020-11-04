Американская певица Лана Дель Рей записала кавер на композицию «You’ll Never Walk Alone», которая является гимном «Ливерпуля».

Певица опубликовала в инстаграме винтажное видео, где она исполняет «You’ll Never Walk Alone» а капелла. Лана указала, что ее версия песни будет использована в новом документальном фильме о «Ливерпуле». Других подробностей о ленте пока нет.

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  • На счету Ланы Дель Рей шесть номинаций на премию «Грэмми». Клип певицы «Born To Die», вышедший восемь лет назад, набрал на ютьюбе 464 миллиона просмотров.

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