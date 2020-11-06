Боссов «красных дьяволов» разочаровали исходы встреч с «Арсеналом» в АПЛ (0:1) и «Башакшехиром» в Лиге чемпионов (1:2). В связи с этим клуб прорабатывает варианты на замену Сульшеру. Одним из преемников может стать Маурисио Почеттино, который не работает с ноября 2019 года после увольнения из «Тоттенхэма». Второй кандидат – Юлиан Нагельсманн. Немец возглавляет «Лейпциг» – соперника манкунианцев по группе в ЛЧ.