Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер может быть уволен со своей должности из-за неудовлетворительных результатов в последних матчах.
Боссов «красных дьяволов» разочаровали исходы встреч с «Арсеналом» в АПЛ (0:1) и «Башакшехиром» в Лиге чемпионов (1:2). В связи с этим клуб прорабатывает варианты на замену Сульшеру. Одним из преемников может стать Маурисио Почеттино, который не работает с ноября 2019 года после увольнения из «Тоттенхэма». Второй кандидат – Юлиан Нагельсманн. Немец возглавляет «Лейпциг» – соперника манкунианцев по группе в ЛЧ.
По данным ESPN, руководству «МЮ» импонирует вариант с приглашением Нагельсманна, так как им нравится умение немца работать с молодежью и атакующий стиль его команд – такой они хотят видеть в клубе.
- «МЮ» набрал 6 очков в трех матчах ЛЧ и делит первое место в «Лейпцигом».
- В чемпионате у клуба все намного хуже: 7 очков после шести встреч и лишь 15-е место.