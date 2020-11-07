«Конечно, вам не стоит ставить лайки под постами, написанными на языках, которые вы вообще не понимаете. Я отвергаю любые формы насилия и поэтому хотел бы дистанцироваться от этого контента. Если в моей жизни есть одна всеобъемлющая тема, то это борьба с насилием и расизмом, с которыми я тоже столкнулся. Я буду придерживаться этого пути от всей души. Поэтому я хотел бы еще раз прояснить, что я верующий человек, но решительный противник любого насилия», – цитирует игрока Bild.