«Удивительно, что моя команда делает в данный момент. Поздравляю игроков и всех в клубе. Удивительно. Мы могли бы забить больше, но в остальном все было идеально. Футболисты были на высшем уровне. Если честно, то, что мы сейчас делаем, немного пугает, но я не удивлен, потому что вижу, над чем мы работаем», – так тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал победу над «Ньюкаслом», благодаря которой команда возглавила турнирную таблицу АПЛ.

«Святые» открывали очередной тур Премьер-лиги, и их лидерство может продлиться меньше суток, но достижение все равно символичное. Год назад команда бодалась с претендентами на вылет, а теперь возглавляет таблицу, пусть даже всего после восьми туров. Клуб с юга страны в последний раз забирался так высоко 32 года назад – еще до образования Премьер-лиги. Администраторы соцсетей оригинально подошли к событию и отреагировали цитатой президента США Дональда Трампа, призвавшего остановить подсчет голосов на выборах нового главы государства. «Сотон» с радостью согласился бы завершить сезон с таким положением дел.

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Команда в первую очередь прославилась работой академии. Самый знаменитый ее выпускник – Гарет Бэйл – одно время считался преемником Роналду в «Реале». Другой – Тео Уолкотт – самый юный игрок в истории сборной Англии, он дебютировал за взрослую национальную команду в возрасте 17 лет и 75 дней. На тот момент вингер не провел ни одного матча в Премьер-лиге и всего 13 раз сыграл на взрослом уровне. Алан Ширер, Адам Лаллана, Алекс Окслейд-Чемберлен, Люк Шоу – все эти парни учились пинать мяч в академии «Саутгемптона».

В 2005-м клуб вылетел в Чемпионшип, а еще через 4 года оказался на грани банкротства и опустился в третий дивизион. У команды нашелся новый богатый владелец, который за пару лет вернул «святых» на законное место в элите английского футбола, где поначалу у южан все складывалось неплохо, но в последние пару сезонов они оказывались в опасной близости к зоне вылета.

Главным творцом преображения «Сотона» стал Ральф Хазенхюттль – тренер пришел в команду в декабре 2018-го, спас ее от вылета и продолжил поступательный прогресс в следующем сезоне. Мужчину называют австрийским Клоппом по двум причинам: внешнее сходство и идентичность футбольной философии, оба специалиста делают ставку на слаженный и высокоинтенсивный прессинг. Сравнению добавляет и то, что оба родились летом 1967 года и получили профессиональную лицензию на одном курсе.

Вряд ли сказка команды продлится долго, и «Саутгемптон» всерьез будет бороться за место на вершине или даже в топ-6, но превращение команды из кандидата на вылет во временного лидера чемпионата – впечатляющее достижение.

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