Почему Моуринью опять бесится?

Португалец вернул в «Тоттенхэм» главную звезду команды в XXI веке. Гарет Бэйл просаживал талант на скамейке мадридского «Реала», и камбэк в Англию – последний шанс валлийца реанимировать карьеру. Жозе на каждой пресс-конференции твердит о важности вингера для клуба и величине этого трансфера. «Шпоры» долго работали над восстановление кондиций футболиста, приехавшего в Лондон с травмой, но постепенно он проводит на поле все больше минут.

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Через месяц состоится дерби Северного Лондона – «Тоттенхэм» примет «Арсенал». Так сложилось, что до матча Бэйлу предстоит тренироваться под руководством специалиста из штаба «канониров». «Он игрок, у которого в прошлом было достаточно проблем. Он так много трудится, и мы все так много и так тщательно трудимся – не хочется разрушать работу, которую все делали последние пару месяцев. Тот факт, что он будет заниматься с тренером «Арсенала», заставляет меня чувствовать себя некомфортно», – пожаловался Жозе на пресс-конференции после матча Лиги Европы.

Как такое возможно?

Бэйл вернулся в сборную Уэльса после пропуска октябрьских международных матчей, и, поскольку Райан Гиггз не сможет готовить национальную команду из-за секс-скандала, подменять легенду «МЮ» будут его ассистенты Роберт Пейдж и Альберт Стейвенберг. Последний совмещает работу в штабе валлийской сборной с должностью в команде Микеля Артеты.

Тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью считает, что это не вполне справедливо – особенно, когда такое происходит за пару недель до одного из главных матчей команды в сезоне. «Мне жаль, что Гиггза не будет, потому что в предыдущую международную паузу мы говорили о Бене Дэвисе – не о Гарете, потому что Гарета не было в команде, – но мы говорили о Бене Дэвисе.

Мы поделились мнениями, и подобная ситуация, вероятно, не произойдет в этот раз. Честно говоря, мне не нравится, что один из их коучей работает в «Арсенале». Я думаю, что у национальных сборных должны быть тренеры, которые работают исключительно на них, а не специалисты, которые работают на другие клубы», – португалец пока в открытую не строит теорию заговора, но, если Бэйл вернется из сборной с травмой, уже понятно, на кого обратится гнев Особенного.

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