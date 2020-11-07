Кто посмотрит матч по ТВ

«Ливерпуль» борется все с той же проблемой – кем заменить Ван Дейка? Пока оборона неплохо справляется и без нидерландца (3 из 5 матчей на ноль), но будет ли она так же хороша против одной из лучших атак мира еще и без Фабиньо, который пропускает третью игру кряду. Не сыграют с «Сити» Тьяго Алькантара и Алекс Окслейд-Чемберлен.

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У «горожан» ситуация попроще и обойма помощнее, поэтому даже потери Фернандиньо, Серхио Агуэро и Бенжамена Менди клуб переживает спокойно.

Форма

«Красные» в матче против «Эвертона» потеряли Ван Дейка, провели после этого пять игр и во всех победили. Очень ярко проявляет себя трио нападающих Салах-Жота-Мане. Португалец забил 6 мячей в последних пяти встречах, трижды отличился египтянин. Именно эта троица станет главной головной болью для Пепа.

Диогу Жота Фото: Getty Images

В отличие от «Ливерпуля», «Сити» один из пяти матчей свел вничью (с «Вест Хэмом»). Зато у «горожан» винстрик из трех побед без пропущенных мячей. При этом команда играет без чистого форварда – забить может абсолютно каждый.

Лицом к лицу

В последнем матче «Сити» разгромил «Ливерпуль» 4:0.

«Красные» занимают второе место в таблице, «горожане» – лишь 11-е.

Клубы встречались в чемпионате Англии 164 раза: за «Ливерпулем» остались 79 матчей, за «Сити» – 44.

Разница мячей – 227:289.

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»

«Ливерпуль»

Котировки букмекеров

Победа «Ман Сити»: 2,01

Ничья: 4,05

Победа «Ливерпуля»: 3,46

Клубы ударно провели последние матчи в еврокубках, дав размяться лидерам и задействовав резерв. И все же в «Сити» веры больше, чем в «Ливерпуль». Как минимум из-за неразберихи в обороне у команды Клоппа. Даже «Аталанта», не забившая ни разу, создала пяток убойных моментов у ворот Алиссона. Более классные нападающие «горожан» в таких ситуациях реализуют минимум половину – поэтому «Сити», коф 2,01.

Где смотреть

Главный матч выходных в европейском футболе не покажет ни один из российских федеральных каналов, но зато его можно найти в платном сервисе «ОККО». Начало встречи в 19:30 по Москве.

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