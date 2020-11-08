Команды открыли счет только в добавленное время – хозяева устроили навал и забили гол в дополнительное время. Гости побежали вперед и заработали пенальти, на 98-й минуте к точке подошел 23-летний вингер Адемола Лукман. Похоже, кумир парня – Федор Смолов, потому что иначе произошедшее дальше не объяснить. Парень исполнил паненку и максимально вяло ткнул мяч по центру ворот. Лукаш Фабиански уже завалился вправо, но спокойно вытянул руку и забрал мяч. Минимальная победа хозяев.