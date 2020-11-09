Матч между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» на «Этихаде» закончился вничью. Команды обменялись голами еще в первом тайме, а во второй половине старались скорее не дать разбежаться сопернику, чем забить самим. Было видно, что обычно динамичные и подвижные игроки в этот вечер едва ли готовы показывать максимум. На 63-й минуте стало понятно, почему.

Матип отдал неточный пас на Трента, и Александер-Арнольд понесся в оборону. После ускорения англичанин как-то странно проковылял пару шагов, но вроде бы продолжил матч и даже принял передачу от партнера. На этом участие защитника во встрече закончилось, потому что в первой же паузе он просто упал на газон и схватился за икроножную мышцу. На поле выбежал медперсонал «красных», но и так было ясно, что продолжить он не сможет.

Чемпионат Англии Легенды «Ливерпуля» обвинили Салаха в дайвинге. Мо спас матч, но испортил репутацию 01/11/2020 В 09:57

То же случилось с Фабиньо пару недель назад в матче с «Мидтьюлланном». Бразилец почувствовал небольшой дискомфорт и попросил медиков проверить, в чем дело. «Он потянул подколенное сухожилие, и это нехорошо. Он сказал, что мог бы играть дальше, но без ускорений – в этом было мало смысла», – объяснил произошедшее Юрген Клопп. Немец был не в лучшем настроении, потому что травму получил единственный чистый опорник команды, вынужденно сыгравший в обороне из-за отсутствия альтернатив.

К ноябрю в лазарете «Ливерпуля» побывали Алиссон, Ван Дейк, Матип, Гомес, Фабиньо, Кейта, Тьяго, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Шачири, Мане и вот теперь Александер-Арнольд. Страшно представить, кто будет играть за мерсисайдцев в Boxing Day, хотя чаще, чем сейчас, выходить на поле уже просто невозможно. В других странах клубы могут делать по пять замен за матч, и это помогает сохранять здоровье спортсменов – коучи не раз говорили, что полевым футболистам особенно тяжело даются финальные 20 минут матча, если физически они уже измотаны и играют много раз подряд без достойного отдыха.

Именно об этом и беседовали Клопп с Пепом после очной встречи. Вместо обычного моментного рукопожатия тренеры пару десятков секунд болтали друг с другом у бровки – на послематчевом интервью у испанца спросили, что стало темой разговора. «Мы обсуждали не результат, мы говорили о том, что должны снова и снова бороться за пять замен.

Послушайте, игрок сборной Англии Трент Александер-Арнольд травмирован. По всему миру есть пять замен, но мы считаем, что здесь особенные люди. Мы не защищаем игроков, это катастрофа. Я потребую, если люди позволят мне высказаться, чтобы мы вернули пять замен, чтобы помочь игрокам, менеджерам и всем остальным», – раскрыл суть беседы Гвардиола. Лучшие тренеры лиги говорят о необходимости перемен, как и список травмированных действующего чемпиона. Руководству придется прислушаться.

Чемпионат Англии Клопп и Пеп объединились против правила АПЛ. Оно убивает игроков 31/10/2020 В 09:13