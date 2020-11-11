Главная новость дня и уже закрывшегося трансферного окна – лондонский «Арсенал» все же вернул Гуннерзавра. Маскот клуба и многолетний талисман был уволен из-за оптимизации – клуб испытывает финансовые проблемы, вызванные пандемией коронавируса.

Боссы «Арсенала» посчитали, что в отсутствие болельщиков на трибунах не нужен и маскот – поэтому Джерри Ки, работающий в ростовой фигуре почти 20 лет, лишили любимого занятия. О его трансфере в шутку заявила «Севилья», а фанаты взбунтовались и припомнили руководству кейс Месута Озила, который не заявлен на АПЛ, но получает зарплату.

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«Лол, они говорят о попытке сэкономить копейки, но Озил, который даже не играет, зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю. Если они хотят сэкономить, первое, что нужно сделать – избавиться от игроков, которые много зарабатывают, но даже не играют», – выразил общее мнение один из болельщиков.

32-летний Озил отреагировал на комментарии, и отнюдь не отрицательно. «Я готов возмещать «Арсеналу» полную зарплату нашего большого зеленого парня до тех пор, пока буду игроком клуба. Тогда Джерри сможет продолжать заниматься тем делом, которое он так любит», – написал футболист 6 октября.

Спустя месяц с небольшим Гуннерзавр вернулся в «Арсенал». «Сегодня снова на «Эмирейтс», – говорится в твиттере маскота. Озил сделал ретвит и написал: «Рад снова видеть тебя там, где ты должен быть».

Как решился вопрос с зарплатой Гуннерзавру, пока неясно – но ему нашли применение и без болельщиков на трибунах. Например, талисман рекламирует новинки из клубного магазина.

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