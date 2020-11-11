«Я открыт для предложений от этих сборных. В детстве иногда останавливался в Москве и проводил много времени в Киеве, где до сих пор живут родственники по маминой линии. С папиной стороны все эмигрировали в Нью-Йорк, поэтому мой русский язык недостаточно хорош. Хотя я все еще могу говорить на нем», – рассказал Килмен BBC.