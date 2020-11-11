23-летний защитник «Вулверхэмптона» Макс Килмен заявил, что может выступать за сборную России или Украины. Его отец родом из России, мама – украинка.
«Я открыт для предложений от этих сборных. В детстве иногда останавливался в Москве и проводил много времени в Киеве, где до сих пор живут родственники по маминой линии. С папиной стороны все эмигрировали в Нью-Йорк, поэтому мой русский язык недостаточно хорош. Хотя я все еще могу говорить на нем», – рассказал Килмен BBC.
Центральный защитник не выступал за сборную Англии ни в одной возрастной категории. Единственная национальная команда, в которую привлекался Макс – сборная Англии по футзалу.
- В сезоне-2020/21 Килмен провел 5 матчей в АПЛ и сделал один ассист.
- Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро.