Печальные вести для фанатов «Ливерпуля» пришли из расположения сборной Англии – защитник «красных» Джо Гомес получил повреждение во время тренировки национальной команды.

Точных данных о травме нет, так как футболист только направился на обследование. Однако, по информации The Sun, первые признаки указывают на то, что Гомес порвал передние крестообразные связки. Таким образом, он может выбыть на такой же продолжительный срок, как и другой защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

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Что в этом случае ждет «красных»?

Если первоначальный диагноз Гомеса подтвердится, то главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп испепелит боссов английского футбола. Перед матчами сборных немец жаловался на слишком плотный график и предполагал, что не все футболисты вернутся здоровыми из-за серьезнейших нагрузок.

Юрген Клопп, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Потенциальная потеря еще одного центрального защитника приведет к грандиозным проблемам и новой порции головной боли для Клоппа. После вылета Ван Дейка Юрген заткнул позицию Фабиньо, но он также получил повреждение. В итоге у «Ливерпуля» сформировалась пара центральных защитников Жоэль Матип – Джо Гомес – с ней клуб пропустил один мяч в играх с «Аталантой» и «Сити». Впрочем, даже этот дуэт нельзя назвать образцовым – «красные» допустили слишком много моментов у ворот Алиссона.

В случае потери Гомеса у Клоппа не останется вариантов: в пару к Матипу встанет один из неопытных игроков – Рис Уильямс или Нэтаниэл Филлипс. Страшно представить, что станет с игрой «Ливерпуля» в обороне, если Матип тоже вылетит из-за повреждения или словит дисквалификацию, чего очень непросто избежать в графике из двух матчей за неделю.

Зимнее трансферное окно в Англии откроется только 31 января, а это значит, что тренерский штаб и фанаты «Ливерпуля» на 2,5 месяца присядут на иголки – любое новое повреждение может лишить клуб борьбы за все возможные трофеи.

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