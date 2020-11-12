Поддержка спорта и футбола в частности в криптовалютном мире выходит на новый уровень – за последний год контракты с популярными цифровыми платформами заключило большинство клубов английской Премьер-лиги. Биржа CoinDeal стала спонсором «Вулверхэмптона», а логотип StormGain с этого сезона красуется на форме «Ньюкасла». Круче всех развернулась криптовалютная брокерская компания eToro. Эта компания спонсирует сразу шесть клубов АПЛ – «Астон Виллу», «Эвертон», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас», «Лестер» и «Саутгемптон».

Первопроходцем в этой сфере считается «Арсенал». Лондонцы еще в 2018-м проявили интерес к криптовалюте и заключили контракт с калифорнийской платформой CashBet Coin. «Руководители клубов АПЛ осознали огромный маркетинговый потенциал криптовалюты», – заявил Business Insider Санни Сингх, генеральный директор рекламной компании Van Hawke Sports.

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В прошлом сезоне на форме «Уотфорда» красовался вновь поперший резко вверх этой осенью биткоин (в ноябре его стоимость превысила 16 тысяч долларов, что почти в два раза больше, чем год назад – Eurosport). За лого криптовалюты ничего не платили – его нанесли в рамках спонсорского контракта с букмекерской компанией Sportsbet. «Когда мы только начинали, крипто-общество поддержало нас, – объяснил Джастин Ле Брокк, маркетинговый директор Sportsbet. – Мы подумали, что таким образом вернем долг и поблагодарить за поддержку». Несмотря на то, что знак биткоина нанесли бесплатно, «Уотфорд» все же заработает. Любой владелец биткоина может выкупить рекламный щит на стадионе «шершней» или зарезервировать специальную VIP-криптоложу.

Этим летом базирующаяся в Турции биржа криптовалют BtcTurk стала главным спонсором женской и мужской национальных футбольных команд Турции. Это делает их первой в мире криптовалютной платформой, подписавшей спонсорское соглашение с национальной командой. Крипта побеждает и в других лигах. Футбольная команда «Майами Долфинс» принимает платежи в LTC, «Бенфика» начала продажу сувенирной продукции за биткоины, а мадридский «Реал» начал использовать блокчейн Fantastec для размещения контента.

Сборная Турциия подписала контракт с криптовалютной биржей Фото: Getty Images

Футболисты тоже прониклись трендом. Рональдиньо выпустил собственную криптовалюту Ronaldinho Soccer Coin при помощи компании World Soccer Coin. А именные токены Хамеса Родригеса были раскуплены в закрытом раунде предпродажи за 12 секунд.

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