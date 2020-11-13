Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, что не одобряет, как некоторые современные футболисты празднуют голы – в частности, немец упомянул Антуана Гризманна из «Барселоны» и Пьер-Эмерика Обамеянга из «Арсенала».

«Различные отрепетированные танцы, элементы хореографии – я считаю все это глупостью. Более того, некоторые игроки прячут предметы в гетрах. Коллега Обамеянг как-то надел маску супергероя во время празднования. Для меня это слишком. Считаю, что это точно не лучший пример для молодежи, как и дерганья Гризманна.

Чемпионат Испании Экс-агент Гризманна: «Месси сделал все для ужасной адаптации Антуана» 10/11/2020 В 12:31

Мне всегда нравилось, как празднует Герд Мюллер. Он просто подпрыгивал, подтягивал трусы – и это была чистая радость, ничего более. Внутри я очень счастлив, когда забиваю, но это почти не проявляется снаружи», – заявил Кроос в рамках подкаста Einfach mal Luppen.

Позже Обамеянг ответил Кроосу, сделав это в достаточно резкой манере: «Кстати, у этого Тони Крооса есть дети? Просто, чтобы напомнить, я несколько раз сделал это для своего сына и повторю этот жест снова. Хочу, чтобы у тебя когда-нибудь появились дети, ведь это даст возможность делать их такими счастливыми, как этих учеников младшей школы. Не забывайте надевать маски и беречь себя».

«У ЭТОГО Тони Крооса трое детей 😘», – финальный ответ остался за немцем.

НА ЧЬЕЙ ТЫ СТОРОНЕ? На стороне Крооса На стороне Обамеянга

Антуан Гризманн празднует голы, повторяя анимацию персонажа игры Fortnite.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Кроос провел 6 матчей и не отметился результативными действиями. На счету Обамеянга 8 матчей в АПЛ-2020/21, в которых он забил 2 мяча и отдал 1 ассист.

Чемпионат Испании Зидан шикарно ответил на кризис у «Реала». Помогли партнеры Месси 24/10/2020 В 19:15