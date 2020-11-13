Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Барнс высказался на тему дискриминации в АПЛ на примере главного тренера «красных» Юргена Клоппа.
«Можно создавать любые структуры, но если не поменять восприятие, то ничего не изменится. Приведу в пример Клоппа. Насколько он был действительно успешен в первые два года работы в «Ливерпуле»? Он отстал от первого места на 25 очков, но мы верили, что он был подходящим человеком. В других обстоятельствах он потерял бы работу. Если бы он был темнокожим, его бы уволили в первые два года. Если бы он был англичанином, его бы уволили.
Есть группа людей, которые подвергаются дискриминации в английском футболе, на самом высоком уровне в АПЛ. У клубов топ-6 не будет белого тренера-англичанина. Да, есть Лэмпард, но это потому, что у него особая связь с «Челси», и это единственная причина, по которой он возглавил «Челси». При других обстоятельствах он бы не получил эту работу», – цитирует Барнса Talksport.
- В первом сезоне в «Ливерпуле» Клопп отстал от первого места в АПЛ на 21 очко, во втором – на 17.
- В четвертом сезоне под руководством Клоппа «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, в пятом – чемпионат Англии.