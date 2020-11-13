«Можно создавать любые структуры, но если не поменять восприятие, то ничего не изменится. Приведу в пример Клоппа. Насколько он был действительно успешен в первые два года работы в «Ливерпуле»? Он отстал от первого места на 25 очков, но мы верили, что он был подходящим человеком. В других обстоятельствах он потерял бы работу. Если бы он был темнокожим, его бы уволили в первые два года. Если бы он был англичанином, его бы уволили.