Футболист АПЛ был задержан по подозрению в изнасиловании и незаконном лишении свободы.
Daily Mail сообщает, что игрок удерживал девушку у себя дома и насиловал ее. Имя подозреваемого не называется: источник располагает этой информацией, но не имеет права ее разглашать по юридическим причинам. Известно, что ему больше 20 лет, но меньше 30.
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Инцидент произошел в октябре 2020 года, но полиция отреагировала только сейчас. Правоохранительные органы расследуют случившееся, футболист был отпущен после задержания.
- Также футболист и девушка были оштрафованы на месте за нарушение коронавирусного протокола.
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