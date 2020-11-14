Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ведет переговоры с боссами клуба о продлении истекающего летом-2021 года контракта.
По данным The Telegraph, который знаком с ситуацией в клубе благодаря источникам в окружении испанца, Пеп скоро подпишет новое соглашение с «горожанами». Его детали неизвестны.
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Клопп и Пеп долго говорили после матча, но не об игре. Что они обсудили?
- Гвардиола работает в «Сити» 4 года после ухода из «Баварии».
- С английским клубом он выиграл Кубок и дважды чемпионат Англии, трижды Кубок футбольной Лиги и два Суперкубка страны.
- В Лиге чемпионов «Сити» с Пепом не проходил дальше четвертьфинала.
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