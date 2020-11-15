Неизвестные испортили граффити с изображением главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
Вандалы подрисовали пенис к изображению тренера, которое красуется на стене в модном районе Ливерпуля Мерсисайд с декабря 2018 года.
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Автор рисунка (не пениса, а оригинала) – известный художник Аске, который работал над граффити с Мохаммедом Али, Стивеном Хокингом и Дэвидом Боуи. Картину с изображением Клоппа он создавал два дня.
- 53-летний немец руководит «Ливерпулем» с 2015 года.
- Под его руководством команда завоевала четыре трофея, включая АПЛ (первый титул за 30 лет) и Лигу чемпионов.
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