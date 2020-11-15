Вандалы подрисовали пенис к изображению тренера, которое красуется на стене в модном районе Ливерпуля Мерсисайд с декабря 2018 года.

Легенда «Ливерпуля» Барнс: «Если бы Клопп был темнокожим, его бы уволили в первые 2 года»

Автор рисунка (не пениса, а оригинала) – известный художник Аске, который работал над граффити с Мохаммедом Али, Стивеном Хокингом и Дэвидом Боуи. Картину с изображением Клоппа он создавал два дня.