Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, находясь в расположении сборной Египта, сдал второй положительный тест на коронавирус.

«Результаты подтвердили, что первый тест на COVID-19 был положительным. Все необходимые меры были приняты в соответствии с глобальным медицинским протоколом под наблюдением доктора Мохамеда Султана, главы медицинского комитета EFA, а также доктора Мохамеда Абу Эль Элы, врача сборной Египта», – говорится в официальном заявлении египтян.

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Metro пишет, что 22 ноября Салах не сыграет за «Ливерпуль против «Лестера», так как обязан соблюдать самоизоляцию в течение десяти дней после первого теста, который пришел в пятницу, 13 ноября.

Сообщается, что заболевание протекает бессимптомно.

«Ливерпуль» также лишился защитников Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса.

Матч с «Лестером», который возглавляет турнирную таблицу, будет принципиальным – «Ливерпуль» отстает на одно очко.

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