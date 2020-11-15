Кошмар Юргена Клоппа никак не заканчивается: он лишился уже четвертого защитника, с которым выиграл прошлый чемпионат. В лазерете к Вирджилу ван Дейку, Джо Гомесу и Трент-Александру Арнольду добавился Энди Робертсон.

Шотландец вылетел из состава сборной на матч Лиги наций против Словакии, который состоится 15 ноября. Защитнику «Ливерпуля» диагностирована травма задней поверхности бедра – точные сроки восстановления не называются, сообщает Daily Mail.

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Еще у «Ливерпуля» травмированы Жоэль Матип, Алекс Окслейд-Чемберлен, Тьяго Алькантара и Фабиньо. Ближайший матч против «Лестера» из-за коронавируса пропустит Мохамед Салах.

«Ливерпуль» после 8 туров занимает третье место, отставая на одно очко от лидирующего «Лестера».

Робертсон отыграл во всех встречах АПЛ-2020/21 и выполнил 2 ассиста.

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