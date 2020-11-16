Полузащитник Джордан Хендерсон получил травму в матче сборной Англии и стал пятым футболистом «Ливерпуля», который испытал проблемы со здоровьем на неделе.

30-летний игрок был заменен в перерыве матча Лиги наций между Англией и Бельгией, который бельгийцы выиграли со счетом 2:0.

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«В перерыве Джордан почувствовал перенапряжение и не смог продолжить игру. Травма задней поверхности бедра? С медицинской точки зрения пока оставлю без комментариев. Оценим состояние, когда вернемся домой», – цитирует Liverpool Echo главного тренера англичан Гарета Саутгейта.

  • В сборных травмировались Джо Гомес и Энди Робертсон, Мохамед Салах сдал положительный тест на коронавирус.
  • Трент Александер-Арнолд травмировался, оставаясь в клубе.
  • Также восстанавливается Виджил ван Дейк – то есть, в лазарет угодили все четыре основных защитника.

Клопп и Пеп долго говорили после матча, но не об игре. Что они обсудили?

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