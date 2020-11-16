2011-й год – один из страшнейших в карьере Стивена Джеррарда. И не из-за серых результатов «Ливерпуля». Капитана «красных» сломили загадочные травмы, одна из которых могла завершить его карьеру в 30 лет.

Первое повреждение случилось в апреле – Стиви травмировал мышцы паха и выбыл на три месяца. Но восстановление затянулось еще на 7-8 недель: несмотря на успешную операцию, футболист чувствовал острую боль при пробежке. Врачи долго не могли определить источник проблемы – снимки не показывали ничего, что могло бы вызывать дискомфорт.

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Джеррарда охватила паника: он не мог тренироваться и даже не знал почему. Надежда появилась, когда один из спецов предположил, что в паховой области после операции скопился гной, который давил так сильно, что смещал сустав, вызывая боль. Теория подтвердилась, и после откачки гноя «Ливерпуль» наконец вернул капитана на поле.

Стивен Джеррард Фото: Getty Images

Но Стиви отыграл лишь три недели, после чего с ним случилась еще одна мистическая история. На тренировке перед матчем с «МЮ» Даниэль Аггер воткнулся в Джеррарда и шипами расцарапал его лодыжку. Капитан не почувствовал боли, но на всякий случай обратился к врачам: они промыли рану и нанесли повязку, чтобы избежать отека.

Ничего опасного – Джеррард вышел против «МЮ», забил со штрафного и принес «Ливерпуль» ничью в принципиальном матче. Однако после игры футболист почувствовал ноющую боль: «Это уже не было похоже на растяжение. Лодыжка монотонно пульсировала. Сказал об этом физиотерапевту, но, когда они сгибали ее вперед-назад и в стороны, проблем не было».

Оказалось, что матч против «МЮ» мог стать последним в карьере Джеррарда, и спасла полузащитника случайность. Стивен шел по базе «Ливерпуля» в шлепанцах и привлек внимание врача Криса Моргана. Тот опустил взгляд и заметил, что лодыжка слишком отекла, и отправил игрока к главному врачу Зафу Икбалю. Джеррард заволновался, но лишь из-за того, что мог пропустить ближайший матч против «Вест Бромвича».

Икбаль шокировал капитана: он прогнозировал новую инфекцию, которая казалась страшнее предыдущей.

Им нужно было выяснить: снаружи образовался гной или внутри сустава. Если снаружи, то его бы просто откачали. Если гной уже проник внутрь сустава, то это будет иметь крайне разрушительное действие. Если я попытаюсь сыграть с гноем в суставе, то в лодыжке сместится хрящ.

Врач взял жидкость на анализ, и результаты пришли на вечернем ужине перед игрой с «Вест Бромвичем». Когда Зафу пришел вердикт, он незамедлительно подлетел к Джеррарду: «Едем в больницу. Быстро!»

«Крис Норман сказал, что мне повезло. Я смотрел и не верил ушам. Он уточнил, что мне повезло, что он шел позади меня в тот момент, и на мне были шлепанцы. Только так он мог заметить отек. Я был так настроен на матч, что никому бы не пожаловался. Если бы мне не откачали гной и не сделали анализы, никто бы и не догадался, что я выйду на матч с пораженным инфекцией голеностопом»,

Операцию проводил Крис Уокер, который подтвердил везение Джеррарда: если бы капитан вывел своих парней на матч, то постоянные движения, связанные с остановкой и началом бега, привели бы к разрыву сустава. Тогда бы гной стер хрящ, как терка трет сыр.

Операция была настолько серьезной, что ее делали под анестезией, и началась она в момент стартового свистка игры «Ливерпуль» – «Вест Брович». В минуты, когда Джеррарду откачивали гной, «красные» заработали пенальти, который обязательно исполнил бы Стиви: «Я бы выполнил тот 11-метровый инфицированной ногой. Мне вновь очень повезло»

Физическое восстановление заняло около двух месяцев, но психологически Джеррард оказался на пределе. Две тяжелые травмы подряд, едва не оборвавшие его карьеру, вогнали футболиста в тяжелую депрессию.

Мне был 31 год, а я уже чувствовал себя никому не нужной древней развалиной. Я был по-настоящему подавлен. Я был в таком унынии, что не знал, как выкарабкаться. У меня не было желания вставать с кровати. Казалось, что света в конце туннеля уже нет. Было очевидно, что жизнь без футбола будет для меня пустой.

Джеррард обратился к топовому психологу, который спас футболиста. Без помощи специалиста капитан не справился бы с грузом, который обрушится на него в конце сезона-2013/14. Тогда Стивен поскользнулся в матче против «Челси» – его кикс привел к поражению в чемпионской гонке с «Сити» и краху мечты Джеррада, который с пеленок мечтал вернуть родному «Ливерпулю» долгожданный титул.

Но это точно не самая странная травма в карьере Стиви Джи. В 2014-м капитан «красных» едва не потерял пенис.

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