Фанаты «Ливерпуля» уже боятся обновлять новостную ленту: почти каждый день поступают сообщения о новых травмированных. 15 ноября лазарет пополнил Эндрю Робертсон, 16 ноября – Джордан Хендерсон. Они присоединились к другим потерям Юргена Клоппа: Мохамеду Салаху, Трент-Александру Арнольду, Вирджилу ван Дейку, Алексу Окслейд-Чемберлену, Джо Гомесу и Фабиньо.