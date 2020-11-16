Фанаты «Ливерпуля» уже боятся обновлять новостную ленту: почти каждый день поступают сообщения о новых травмированных. 15 ноября лазарет пополнил Эндрю Робертсон, 16 ноября – Джордан Хендерсон. Они присоединились к другим потерям Юргена Клоппа: Мохамеду Салаху, Трент-Александру Арнольду, Вирджилу ван Дейку, Алексу Окслейд-Чемберлену, Джо Гомесу и Фабиньо.
Несмотря на скверные новости, боссы «Ливерпуля» не планируют трансферов зимой. Они сконцентрированы на усилении состава летом - такой ход одобрил и Юрген Клопп, сообщает The Athletic.
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- «Ливерпуль», набрав 17 очков в 8 турах АПЛ и занимает третье место.
- В минувшее трансферное окно «красные» потратили на новых футболистов 79,7 млн евро. Команду пополнили Диогу Жота, Тьяго Алькантара и Константинос Цимикас.
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