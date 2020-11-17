Летом этого года форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд заставил британское правительство отменить собственное решение и вернул детям бесплатное питание на лето, а теперь намерен приобщить детей к высокому – привить страсть к чтению.
Маркус объединился с Macmillan Children's Books (MCB), чтобы способствовать чтению и грамотности среди детей любого социально-экономического положения. Нападающий выразил сожаление, что в детстве его семья была вынуждена тратить деньги на еду, а средств на книги не хватало, сообщает Sky News.
Представители MCB отметили, что в первую очередь книги будут доставляться людям из уязвимых и малоимущих слоев населения.
- За активную социальную работу Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи.
- После 7 туров АПЛ «МЮ» занимает 14 место в чемпионате.