Летом этого года форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд заставил британское правительство отменить собственное решение и вернул детям бесплатное питание на лето, а теперь намерен приобщить детей к высокому – привить страсть к чтению.

Маркус объединился с Macmillan Children's Books (MCB), чтобы способствовать чтению и грамотности среди детей любого социально-экономического положения. Нападающий выразил сожаление, что в детстве его семья была вынуждена тратить деньги на еду, а средств на книги не хватало, сообщает Sky News.

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Представители MCB отметили, что в первую очередь книги будут доставляться людям из уязвимых и малоимущих слоев населения.

За активную социальную работу Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи.

После 7 туров АПЛ «МЮ» занимает 14 место в чемпионате.

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