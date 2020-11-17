«Ливерпуль» не планирует никого покупать зимой, но уже составляет план на летнее трансферное окно. Главной целью «красных» станет Килиан Мбаппе. Ради футболиста «ПСЖ» мерсисайдцы готовы продать одного из своих топов: Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино или Садио Мане.

Благодаря такой продаже «Ливерпуль» рассчитывает освободить место для Мбаппе. Контракты Салаха, Мане и Фирмино рассчитаны до 2023 года, поэтому «красные» смогут получить за них солидные отступные. Чего не скажешь о «ПСЖ», который тянет с продлением Мбаппе – его соглашение действительно еще полтора года.

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По информации The Sunday Times, Салах, Мане или Фирмино могут быть проданы в Примеру, но не уточняется, в какой именно клуб. Возможно, ими заинтересуется «Реал», который также гонится за Мбаппе, но может проиграть «Ливерпулю».

До трансфера в «ПСЖ» Килиан мог оказаться в «Барселоне», но Жозеп Бартомеу посчитал, что Усман Дембеле лучше.

В минувшее трансферное окно «красные» потратили на новых футболистов 79,7 млн евро. Команду пополнили Диогу Жота, Тьяго Алькантара и Константинос Цимикас.

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