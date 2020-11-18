Всем известно, что футбол в Британии – один из самых жестких во всем мире. Неудивительно, что в новом сезоне, когда матчи текут бесконечным потоком и проходят через два дня на третий, изможденные футболисты травмируются все чаще – после 8 туров сломанных игроков больше, чем за весь прошлогодный розыгрыш турнира.

С увеличением количества повреждений все больше растет градус недовольства. После локдауна АПЛ завершала сезон с пятью заменами, но новый начала по старой схеме. Чаще других возмущаются тренеры топ-клубов, и это легко объяснимо. Несмотря на внушительный ростер, Юрген Клопп, Пеп Гвардиола и Уле-Гуннар Сульшер вынуждены, помимо чемпионата, играть во внутренних и европейских кубках. В итоге после каждого матча у клубов стабильно вылетают 1-2 игрока.

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Бруну Фернандеш в матче против «Эвертона» Фото: Getty Images

«Возможность использовать пять замен – не преимущество, а необходимость. Такое происходит и в других странах, все было подано неправильно, и теперь у нас такая ситуация. Трент не сыграет за Англию. Это не последний и не единственный подобный случай, с которым придется иметь дело Гарету Саутгейту», – заявил незадолго до перерыва на матчи сборных Клопп. Спустя несколько дней после этого интервью он узнает, что у «Ливерпуля» в дополнение к Ван Дейку и Тренту травмировались Робертсон и Гомес.

«Никто из клубов топ-7 не просил о преимуществах. Мы просто знали, поскольку были в курсе нашего графика, что все это будет невероятно сложно. Проведение лучших матчей АПЛ на выходных тоже помогло бы. Думаю, нужно подумать об этом вновь», – добавил Юрген. Клубы дважды голосовали за возвращение пяти замен, но из-за нехватки голосов «за» идея проваливается – в последний раз из 14 необходимых набрали 11.

Апеллирование количеством травмированных не просто писк. По данным сайта Premierinjuries, меньше всего игроков в лазарете у «Челси» (3), в лидерах – «Ливерпуль» (10), «МЮ» и «Кристал Пэлас» (по 8). В пользу пяти замен высказался даже сам Гарет Саутгейт, который потерял нескольких лидеров перед важнейшим матчем с Бельгией – в итоге его команда проиграла (0:2) и лишилась шансов выиграть группу Лиги наций.

«Мы могли сделать пять замен против Бельгии и в итоге сделали четыре, но у клубов нет такой возможности», – заявил Саутгейт Sky Sports. «Что нужно, чтобы это изменилось? У Бельгии была пара менее серьезных травм, но что делать нам? Ждать, пока не случится масса действительно неприятных травм?»

Нападающий «Астон Виллы» Бертран Траоре покидает поле из-за травмы Фото: Getty Images

В итоге мольбы о смягчении правила были услышаны, но не совсем там, где нужно было. По данным все того же Sky Sports, с 20 ноября и до конца сезона-2020/21 правило пяти замен вернется во все лиги Англии, кроме АПЛ. К несчастью, Футбольная лига не в силах сделать в главном футбольном турнире страны то, что просят Клопп и другие.

Возможно, в АПЛ тоже последуют изменения, и маленькие клубы изменят решение, но только после более глобальной череды травм.

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