Фабрегас выступал за «Барселону» с 2011-го по 2014-й, после чего вернулся в Англию. Но у Сеска не получилось: о том, что пошло не так, подробно рассказал Вячеслав Палагин. После этого у Фабрегаса, похоже, осталась обида на Гвардиолу.

«Общался ли я с Гвардиолой? Нет, никаких разговоров не было. Не знаю, взаимно ли наше разочарование друг в друге. Много разных вещей произошло, но я предпочитаю о них не говорить. Гвардиола был моим кумиром, когда я был ребенком. Наверное, именно от него я узнал больше всего с тех пор, как мне было четыре года.

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Когда я покинул «Барселону», Моуриньо вдохновил меня больше всех. Он рассказал мне о своем проекте. Жозе отметил, что у нас были определенные моменты, когда он был в «Челси», а я в «Арсенале» и потом, когда он тренировал «Реал», а я играл за «Барсу», но для него все это уже позади. Мы перевернули ту страницу. Я ушел туда, где, как считал, мог раскрыть все способности. Это было мое личное решение, не зависевшее от разговоров вокруг.

Я до сих пор пишу Жозе и считаю его другом. Он очень помог мне в трудный период карьеры. С ним я провел, возможно, один из лучших сезонов», – цитирует Фабрегаса Sport.

33-летний Сеск провел карьеру в четырех клубах: в «Арсенале», «Барселоне», «Челси» и «Монако».

В чемпионате Франции-2020/21 Фабрегс провел 7 матчей, но не отметился результативными действиями.

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