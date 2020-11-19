«Манчестер Сити» продлил контракт с главным тренером Хосепом Гвардиолой. 49-летний испанец останется у руля команды до лета 2023 года.

«С тех пор, как я приехал в «Манчестер Сити», я почувствовал себя желанным гостем в клубе и в городе – со стороны игроков, персонала, болельщиков, жителей Манчестера, а также председателя и владельца. С тех пор мы вместе многого достигли, выиграли игры и трофеи, и все мы очень гордимся этим успехом.

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Такая поддержка – лучшее, что может быть у любого менеджера. У меня есть все, что я мог бы пожелать, чтобы хорошо выполнять свою работу, и я поражен тем доверием, которое проявили ко мне владелец, председатель, Ферран и Тхики, продлив контракт еще на два года после этого сезона.

Перед нами стоит задача продолжить совершенствоваться и развиваться, и я очень рад и хочу помочь «Манчестер Сити» в этом», – цитирует Гвардиолу официальный сайт «горожан».

Под руководством Гвардиолы «Сити» выиграл 181 матч из 245.

С английским клубом он выиграл Кубок и дважды чемпионат Англии, трижды Кубок футбольной Лиги и два Суперкубка страны.

В Лиге чемпионов «Сити» с Пепом не проходил дальше четвертьфинала.

Чемпионат Англии Гвардиола близок к продлению контракта с «Сити» (The Telegraph) 14/11/2020 В 22:40