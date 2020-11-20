Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Тревор Синклер отреагировал на новость о продлении клубом контракта с Хосепом Гвардиолой. Испанец останется у руля «горожан» до 2023 года.

«Думаю, что каждый фанат «Сити» придет в восторг, когда услышит эту новость. Пеп не просто брал трофеи – вы можете вспомнить о 100 очках, требле, двух подряд выигранных АПЛ. Он невероятно успешно работает в «Ман Сити».

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Считаю, что переход Месси неизбежен. Вижу, как клуб, за который я болею, «старый добрый Ман Сити», подписывает контракт с лучшим игроком мира и, возможно, выигрывает Лигу чемпионов… Не вижу иных вариантов.

Месси слишком молод для возвращения в Аргентину, и я не думаю, что есть какой-либо другой клуб, где есть правильный тренер, под руководством которого Месси мог бы себя чувствовать комфортно.

Я чувствую, что это неизбежно произойдет... Не могу дождаться, когда это случится!» – цитирует Синклера Talk Sport.

Гвардиола работал с Месси в «Барселоне» с 2008 по 2012 год.

Летом на фоне ссоры аргентинца с руководством ходили слухи, что он близок к переходу в «Сити».

Вероятно, сделка состоится будущим летом – Лео получит право в одностороннем порядке разорвать контракт с «Барселоной».

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