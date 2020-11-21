«Я прочитал слова Гарета Саутгейта о том, что некоторые тренеры давят на футболистов и убеждают их не играть за сборные. Ему нужно побеждать, но все мы знаем, что Рахим Стерлинг завтра сыграет», – заявил Моуринью в комментарии BBC , имея в виду, что форвард «Сити» Стерлинг, пропустивший матчи сборной Англии, 21 ноября выйдет против «Тоттенхэма».

Гвардиола ответил через Goal.com: «Моуринью следует пойти к врачам сборной Англии и «Манчестер Сити». Может, он сам врач? Не знаю. Я сказал о докторе, потому что он обвинил нас в том, что мы сделали, а это не соответствует действительности. Так что ему лучше поговорить с врачами обо всем этом».