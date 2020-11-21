Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал тяжелую ситуацию с линией обороны – сразу четыре основных защитника выбыли из-за травм.
«Не знаю, что будем делать в январе. Без понятия. Можно найти решение вне команды, безусловно, но сейчас нужно справляться с теми, кто есть в составе. Не хочу сравнивать, но в 2008 году, когда я только пришел в «Боруссию», у меня было два центральных защитника: Хуммельс и Субботич, которым было по 20 лет. В итоге мы еще долго использовали эту пару.
В «Ливерпуле» есть как молодые и талантливые игроки, так и опытные футболисты. Надеюсь, через пару неделю вылечатся поузащитники, которые смогут выполнять оборонительные функции. Так что пока я не в курсе, будем ли мы кого-то покупать. Даже не знаю, нужно ли нам это. Сейчас все хорошо – мы используем тех, кто есть, и пока я всеми доволен», – цитирует 53-летнего Клоппа Goal.com.
- Центральные защитники Вирджил ван Дейк и Джо Гомес выбыли на длительный срок, также травмированы Трент Александер-Арнолд и Энди Робертсон.
- Кроме того, в лазарете находятся Мохамед Салах, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен и Фабиньо.