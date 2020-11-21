«Не знаю, что будем делать в январе. Без понятия. Можно найти решение вне команды, безусловно, но сейчас нужно справляться с теми, кто есть в составе. Не хочу сравнивать, но в 2008 году, когда я только пришел в «Боруссию», у меня было два центральных защитника: Хуммельс и Субботич, которым было по 20 лет. В итоге мы еще долго использовали эту пару.