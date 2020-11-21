Нигерийский политик и бизнесмен Орджи Узор Калу обозначил серьезные намерения купить «Арсенал».

«Наши успехи с клубом «Эниимбой» умножили мою страсть к футболу. Будучи опорой африканского футбола, я рассматриваю возможность инвестиций в футбол.

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Я куплю 35% акций «Арсенала». Наша цель – выиграть Лигу чемпионов и АПЛ. Так, как мы это делали с «Эниимбой».

Величие заключается в том, чтобы заниматься любимым делом. Мне нужно 35% акций «Арсенала», чтобы вернуть клубу трофеи», – написал Калу в твиттере.

Последний раз лондонцы выступали в Лиге чемпионов в сезоне-2016/2017.

97% акций «Арсенала» принадлежат американцу Стэну Кронке.

Клуб «Эниимба» выиграл чемпионат Нигерии, когда Калу был губернатором штата Абия.

Орджи Узор владеет нигерийскими изданиями Daily Sun и New Telegraph.

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