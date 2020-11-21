19 ноября на тренировке «Арсенала» произошла потасовка. После жесткого единоборства Давид Луис ударил в лицо Дани Себальоса. Испанец упал, и у него пошла кровь. Когда Себальос поднялся, то хотел ответить Луису, но его сдержали одноклубники.

Микель Артера выгнал обоих с тренировки и рассчитывал, что конфликт останется внутри команды. Но информация всплыла в медиа, что сильно разозлило тренера.

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«Мне это совсем не нравится. Я выясню, откуда пришла информация. Это полностью противоречит тому, что я ожидаю от футболистов. Нам нужны конфиденциальность, так что будут последствия», – цитирует Артету The Guardian.

Себальос в твиттере пытался убедить, что новость о драке – фейковая. Ранее он уже участвовал в драке с партнером: 12 сентября на разминке перед матчем с «Фулхэмом» испанец повздорил и потолкался с Эдди Нкетиа. Причиной спора стала грубая игра Себальоса.

В АПЛ-2020/21 Дани провел 7 матчей и отметился один ассистом.

После восьми туров чемпионата Англии у «Арсенала» 4 победы, 4 поражения и 12 очков.

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