«Тоттенхэм» переиграл «Манчестер Сити» со счетом 2:0 в центральном матче девятого тура АПЛ.

2 февраля лондонцы выиграли у «горожан» с таким же счетом, а Жозе Моуринью впервые дважды подряд переиграл команду Пепа Гвардиолы. Всего тренеры сыграли друг против друга 24 матча (у руля разных команд) – 11 выиграл Пеп, семь – Жозе.

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Вдобавок «Сити» выдал худший старт с сезона-2008/09, набрав 12 очков после восьми туров. Также это и худший старт Гвардиолы в тренерской карьере – но это было известно еще в октябре. Его клуб впервые не набрал в первых пяти матчах хотя бы 10 очков.

«У нас были шансы, но мы не забили. И в этом году так было часто. У «Тоттенхэма» было два-три шанса на контратаку, и им этого хватило, а мы проиграли. Команды Моуринью такие: ты ошибаешься, и они наказывают тебя в контратаке», – подытожил Гвардиола в комментарии Goal.com.

  • После девяти туров «Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу, «Сити» идет 11-м, имея матч в запасе.
  • Моуринью известен по работам в таких клубах, как «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «МЮ» и «Тоттенхэм».
  • Пеп до «Сити» тренировал «Барселону» и «Баварию».

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