Вдобавок «Сити» выдал худший старт с сезона-2008/09, набрав 12 очков после восьми туров. Также это и худший старт Гвардиолы в тренерской карьере – но это было известно еще в октябре. Его клуб впервые не набрал в первых пяти матчах хотя бы 10 очков.

«У нас были шансы, но мы не забили. И в этом году так было часто. У «Тоттенхэма» было два-три шанса на контратаку, и им этого хватило, а мы проиграли. Команды Моуринью такие: ты ошибаешься, и они наказывают тебя в контратаке», – подытожил Гвардиола в комментарии Goal.com.