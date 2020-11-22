«Тоттенхэм» переиграл «Манчестер Сити» со счетом 2:0 в центральном матче девятого тура АПЛ.
2 февраля лондонцы выиграли у «горожан» с таким же счетом, а Жозе Моуринью впервые дважды подряд переиграл команду Пепа Гвардиолы. Всего тренеры сыграли друг против друга 24 матча (у руля разных команд) – 11 выиграл Пеп, семь – Жозе.
Вдобавок «Сити» выдал худший старт с сезона-2008/09, набрав 12 очков после восьми туров. Также это и худший старт Гвардиолы в тренерской карьере – но это было известно еще в октябре. Его клуб впервые не набрал в первых пяти матчах хотя бы 10 очков.
«У нас были шансы, но мы не забили. И в этом году так было часто. У «Тоттенхэма» было два-три шанса на контратаку, и им этого хватило, а мы проиграли. Команды Моуринью такие: ты ошибаешься, и они наказывают тебя в контратаке», – подытожил Гвардиола в комментарии Goal.com.
- После девяти туров «Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу, «Сити» идет 11-м, имея матч в запасе.
- Моуринью известен по работам в таких клубах, как «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «МЮ» и «Тоттенхэм».
- Пеп до «Сити» тренировал «Барселону» и «Баварию».