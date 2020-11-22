В матче девятого тура чемпионата Англии «Арсенал» в гостях играл с «Лидсом». Ярчайший эпизод встречи произошел в самом начале второго тайма. Николас Пепе повздорил с игроком «Лидса» и нанес ему удар головой в лицо.

Арбитр получил сигнал от помощников, посмотрел повтор и показал французу прямую красную карточку. С 51-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве, но выстоял – ничья 0:0.

Лига Европы УЕФА Пепе вышел на замену и положил 2 сумасшедших гола со штрафных в ворота «Витории» 24/10/2019 В 22:56

Это не первые проблемы Микеля Артеты с дисциплиной в команде. Сначала перед объективами камер потолкались Дани Себальос и Эдди Нкетиа. Потом кто-то из клуба слил в прессу информацию о драке между Себальосом и Давидом Луисом.

Переход 25-летнего Пепе – рекордный трансфер в истории «Арсенала». Лондонцы заплатили «Лиллю» 79 млн евро.

В АПЛ-2020/21 француз провел 31 матч и оформил 5+5. В нынешнем сезоне чемпионата Англии у него один гол в восьми играх.

Чемпионат Англии «Арсенал» купил Пепе и побил клубный трансферный рекорд 01/08/2019 В 16:38