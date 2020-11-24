Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские болельщики вернутся на стадионы после того, как локдаун в стране подойдет к своему завершению второго декабря.

Возвращение фанатов на трибуны будет поэтапным, при этом будет учитываться уровень эпидемиологической ситуации на Туманном Альбионе. На данном этапе одновременно посетить поединок смогут не более 4 тысяч зрителей, в лучшем случае.

«На первом и втором уровнях спортивные и деловые мероприятия можно будет возобновить как внутри, так и снаружи, с ограничениями вместимости и социальным дистанцированием. Позже на этой неделе мы объявим, какие регионы попадут в какой уровень. Я надеюсь, это произойдет в четверг. Решения будут приниматься на основе анализа случаев во всех возрастных группах, особенно среди лиц старше 60 лет», – цитирует Джонсона BBC.