На стадионы АПЛ действительно вернутся болельщики – но не все. Клубы разделили на две категории и постановили, что только десять команд смогут допустить на трибуны не более двух тысяч человек. Остальные продолжат играть без зрителей.
Sky Sports пишет, что ограниченное число фанатов вернется на стадионы «Тоттенхэма», «Челси», «Вест Хэма», «Кристал Пэлас», «Арсенала», «Фулхэма», «Ливерпуля», «Эвертона», «Брайтона» и «Саутгемптона». Эти команды играют в городах, где ситуация с пандемией признана умеренной.
Болельщиков пока не увидят «Астон Вилла», «Вулверхэмптон», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ньюкасл», «Лидс», «Вест Бромвич», «Шеффилд», «Лестер» и «Бёрнли». Обстановка с коронавирусом в городах, где базируются эти клубы, остается критической.
- В АПЛ-2020/21 сыграли уже 9 туров.
- «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» делят лидерство с 20 очками, по 18 – у «Челси» и «Лестера».