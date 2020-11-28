Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не планирует совершать приобретения в зимнее трансферное окно.
«Покупки в январе? Нет, точно нет. У нас фантастическая команда, чтобы бороться за все титулы. Футболисты, которые играют хорошо, продолжат играть.
Футбол
«Диего не канул в лету, потому что он вечен». Роналду и Месси простились с Марадоной
Серхио [Агуэро] старается привести себя в лучшую форму, но он долго был травмирован. Ему 32, поэтому ему нужно время. Он будет усердно тренироваться, получать игровое время и неделя за неделей становиться лучше. Мы разработаем для него специальный график тренировок. Впереди семь месяцев сезона, много игр, и, конечно же, он нам нужен», – цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».
- «Сити» активно интересовался капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.
- Команда Гвардиолы идет на 14-м месте АПЛ, но имеет два матча в запасе.
Чемпионат Испании
«Сити» подготовил для Месси 10-летний план (The Times)
Лига чемпионов УЕФА
Месси пропустит матч с киевским «Динамо». Лео нужен отдых