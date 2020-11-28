В матче 10-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Брайтоном». Но Юргена Клоппа смутила даже не потеря очков, а новые травмы и жесткий график «красных».

Во-первых, у «Ливерпуля» катастрофический календарь. «Красные» сыграли с «Лестером» в воскресенье в 22:15 (мск), потом начали матч с «Аталантой» в среду в 23:05, а уже в субботу в 15:30 вышли на «Брайтон». Далее в 23:00 вторника парней Клоппа ждет «Аякс»

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Во-вторых, из-за травмы был заменен даже железный Джеймс Милнер. После матча вопрос Клоппу задал журналист BT Sport – одного из вещателей АПЛ, которые решают дату начала матча.

– Что случилось с Милнером? Похоже, что у него травма задней поверхности бедра.

– Да, поздравляю!

– Меня?

– Нет, но вы работаете BT Sport. Да, у него травма задней поверхности бедра. Вот так сюрприз! У «Брайтона» тоже были травмы. Спросите у их тренера Криса Уайлдера, как избежать повреждений.

Не знаю, сколько раз мне нужно это повторить. Вы [вещатели] выбрали время начала матча в 12:30 (по британскому времени). Мы еще один раз сыграем в среду, а затем в субботу в 12:30.

Говорю как есть. Играть в среду, а затем в субботу в 12:30 – очень опасно для футболистов.

– Если дело в здоровье игроков, почему клубы АПЛ отказались от пяти замен?

– Интересный вопрос. Когда я неделю назад общался с другими тренерами, 15-16 из 20 были за пять замен. Ничего не изменилось. Нужно 14 голосов. Уайлдер говорит, что я эгоистичен, но его слова показали, что он тоже эгоистичен.

5 замен – это к вопросу не о тактике или изменении схемы. Если бы у меня было пять замен, я бы убрал Робертсона, чтобы спасти его.

Не хочу быть эгоистом, но взгляните на «Ливерпуль». Посмотрите, у кого еще трижды был такой слот в расписании. Ни у кого! Так что для меня это проблема. Подобрать состав для меня проблема.

«Ливерпуль» набрал 21 очко и стал единоличным лидером АПЛ. Правда, догнать «красных» могут «Тоттенхэм» и «Челси», которые имеют по матчу в запасе.

В лазарете «красных» по-прежнему находятся Александер-Арнольд, Алькантара, Ван Дейк, Гомес, Кейта, Матип, Окслейд-Чермберлен и Шачири.

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