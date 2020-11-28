В середине ноября стало известно, что «МЮ» подвергся серьезной атаке хакеров. Сначала руководство клуба заверило, что серьезных проблем нет, и медиа-каналы, сайт и приложения не пострадали. В «МЮ» отмечали, что уже работают с командой экспертов, и утечки персональных данных фанатов не случится.

Но источники Daily Mail утверждают, что дело близится к катастрофе. Киберпреступники грозят слить информацию, которая может ударить по «МЮ», и требуют огромную сумму.

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Но главная проблема в другом: если манкунианцы заплатят хакерам, то нарвутся на огромный штраф от министерства финансов США. «МЮ» котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже, поэтому регулируются американским законодательством: в октябре местное минфин объявило, что любые организации, выплачивающие деньги хакерам, получат штраф в 20 млн евро. Чиновники уверены, что согласие на выкуп увеличит финансы преступников и желание атаковать другие организации. Гарантий, что хакеры сдержат слово, нет.

Это не все проблемы «МЮ»: еще клубу светит штраф от властей Великобритании. Клуб может заплатить свыше 24 млн евро, если будет доказано нарушение защиты персональных данных болельщиков. Прецеденты уже были: ранее в Британии за аналогичные проступки штрафовали авиакомпанию British Airways и сеть отелей Marriott International.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании объявил, что помогает «МЮ» решить проблему.

Перед 10-м туром «МЮ» занимал 10-е место в АПЛ, имея один матч в запасе.

При этом команда Уле-Гуннара Сульшера лидирует в своей группе Лиги чемпионов.

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