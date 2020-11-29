33-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани оформил дубль в матче 10-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (3:2).

Уругваец вышел на замену после перерыва и довел количество голов в топ-5 до 253. Эдинсон забивает в Европе с 11 марта 2007 года, когда он дебютировал в Серии А.

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За это время больше Кавани в топ-5 наколотили только форвард «Барселоны» Лионель Месси (435 гола) и бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду (421).

  • На одном уровне с уругвайцем страйкер «Милана» Златан Ибрагимович – те же 253 мяча.
  • До «Юнайтед» Эдинсон выступал в «Палермо», «Наполи» и «ПСЖ».

Эдинсон Кавани стал игроком «Манчестер Юнайтед»

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