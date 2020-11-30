Мексиканский нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес потерял сознание после чудовищного столкновения головами с защитником «Арсенала» Давидом Луисом в матче 10-го тура АПЛ.

Эпизод случился уже на 5-й минуте. Хименес вернулся в свою штрафную на подачу углового и сыграл мяч, после чего в него влетел Луис. Оба футболиста получили травмы, но если бразилец продолжил игру с перебинтованной головой и был заменен лишь в перерыве, то Раулю потребовалась более тщательная медицинская помощь.

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Мексиканец потерял сознание и не приходил в себя: врачи прямо на поле использовали кислородную маску и около 10 минут оказывали ему помощь, прежде чем погрузить в карету скорой помощи. По данным Sky Sports, Хименес очнулся лишь в больнице и хорошо реагирует на лечение.

Травма Рауля шокировала не только болельщиков, но и игроков. Капитан «Вулвз» Конор Коуди заявил, что футболисты весь матч думали о столкновении с участием Хименеса, а также молятся за его здоровье. Он заявил, что мексиканец в сознании, дышит, но не спит.

На эпизод также отреагировала благотворительная организация ассоциации травм головного мозга Headway, которая затвитила:

«Все наши мысли сейчас с Раулем Хименесом, его семьей и товарищами по команде. Без сомнения, в футболе еще не раз случатся сотрясения мозга, но сейчас давайте сосредоточим наши мысли на Рауле».

Скорейшего выздоровления Хименесу пожелал и Давид Луис, который еще на поле внимательно следил за его состоянием: «Печальный день для нас! Мы должны сражаться вместе до конца! Также здесь хочу поблагодарить вас за все сообщения и попросить всех помолиться за Рауля Хименеса! Поправляйся скорее, братан».

Матч завершился победой «Вулверхэмптона» со счетом 2:1.

На счету Хименеса 4 гола в этом сезоне, он – лучший бомбардир «волков».

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