«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в гостевом матче над «Саутгемптоном» благодаря дублю вышедшего на замену Эдинсона Кавани – 3:2.
После встречи обрадованный Кавани зашел в инстаграм и увидел там сообщение от поклонника: «Я люблю тебя, Матадор!» В ответ футболист написал: «Спасибо, негрито!» Позже уругваец стер этот комментарий, но было уже поздно. Теперь форварду грозит трехматчевая дисквалификация от ФА за проявление расизма, пишет The Sun.
В 2011 году Луис Суарес, бывший нападающий «Ливерпуля» и соотечественник Кавани, был дисквалифицирован на восемь матчей за «негрито» – это слово он адресовал игроку «МЮ» Патрису Эвра.
Согласно правилам ФА, игрока могут дисквалифицировать на три матча, если оскорбление было совершено в письменной форме и восемь матчей в случае вербального наезда.
- Руководство «Юнайтед» отказалось от комментариев.
- Кавани играет за «дьяволов» с сентября.