«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в гостевом матче над «Саутгемптоном» благодаря дублю вышедшего на замену Эдинсона Кавани – 3:2.

После встречи обрадованный Кавани зашел в инстаграм и увидел там сообщение от поклонника: «Я люблю тебя, Матадор!» В ответ футболист написал: «Спасибо, негрито!» Позже уругваец стер этот комментарий, но было уже поздно. Теперь форварду грозит трехматчевая дисквалификация от ФА за проявление расизма, пишет The Sun.

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В 2011 году Луис Суарес, бывший нападающий «Ливерпуля» и соотечественник Кавани, был дисквалифицирован на восемь матчей за «негрито» – это слово он адресовал игроку «МЮ» Патрису Эвра.

Согласно правилам ФА, игрока могут дисквалифицировать на три матча, если оскорбление было совершено в письменной форме и восемь матчей в случае вербального наезда.

Руководство «Юнайтед» отказалось от комментариев.

Кавани играет за «дьяволов» с сентября.

ЧМ. Квалификация. Южная Америка Мерзкий фол Кавани в матче с Бразилией. Форвард «МЮ» получил красную 18/11/2020 В 11:04