Бывший защитник «Вест Хэма», «Сандерленда», «КПР» Антон Фердинанд в фильме BBC рассказал о скандальной истории, связанной с бывшим капитаном «Челси» Джоном Терри.

В октябре 2011 года во время игры у футболистов возник конфликт. После этого Терри обвинили в оскорблениях на почве расизма, дело дошло до суда. Но итоге стороне обвинения не удалось доказать вину защитника.

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Брат Рио Фердинанда рассказал, что на поле не понял слова Терри в его адрес. После игры они пожали друг другу руки, а об оскорблениях он узнал уже после матча, когда встретился с семьей.

«Я посмотрел повтор эпизода и меня охватила ярость. Кровь закипела, мне очень хотелось сделать ему больно.

Мама была единственным человеком, который смог остановить меня тогда. Она сказала, что понимает меня, но сейчас не время для ответных шагов.

После суда я винил себя за то, что так долго молчал. Мне чуть ли не каждый час присылали оскорбления в соцсетях. В дом мамы бросали разные вещи, а мне почтой присылали пули», – сказал Фердинанд.

Последним клубом Антона был шотландский «Сент-Миррен», за который он выступал сезоне 2018/19.

Терри после сорвавшегося перехода в «Спартак» осенью 2018-го работает ассистентом тренера в «Астон Вилле».







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