«Мне 57, и я достаточно молод для своей профессии. Думаю, впереди еще 10-15 лет. Все говорят, что у меня уже долгая карьера, но я пока не вижу ее конца. Чувствую все ту же страсть, все то же желание учиться каждый день. Получаю удовольствие и поседел вовсе не из-за стресса на работе», – цитирует Моуринью INews.