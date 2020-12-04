Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился долгосрочными планами на продолжение карьеры. Португалец планирует работать еще довольно долго.
«Мне 57, и я достаточно молод для своей профессии. Думаю, впереди еще 10-15 лет. Все говорят, что у меня уже долгая карьера, но я пока не вижу ее конца. Чувствую все ту же страсть, все то же желание учиться каждый день. Получаю удовольствие и поседел вовсе не из-за стресса на работе», – цитирует Моуринью INews.
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- Португальский коуч с ноября 2019 года возглавляет «Тоттенхэм».
- Жозе также тренировал «Бенфику», «Лейрию», «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
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