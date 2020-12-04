Руководство «Манчестер Юнайтед» уже не очень верит в то, что у Сульшера получится. Боссы «красных дьяволов» ищут кандидата на замену и пока остановились на Томасе Тухеле.
И эта симпатия взаимна. Немец разочарован положением дел в «ПСЖ» из-за того, что руководство приглашает не тех футболистов, которых он бы хотел видеть в команде. Контракт Тухеля действует до 2021 года, и коуч может отказаться от продления, сообщает Bild.
Чемпионат Франции
«Сыграй в лотерею!» Тренеры «ПСЖ» и «Марселя» устроили разборку на бровке
«ПСЖ» тоже рассматривает варианты и может заменить Томаса Маурисио Почеттино или Максом Аллегри.
- В «Париже» Тухель выиграл два чемпионата Франции, два Суперкубка Франции, Кубок Франции и Кубок Лиги. А еще дошел до финала ЛЧ.
- «МЮ» занимает девятое место в АПЛ, но имеет матч в запасе. В случае победы Сульшер может догнать тройку лидеров.
Лига чемпионов УЕФА
«Бавария» и «ПСЖ» четко понимали, как атаковать. Только Тухель выключил свой план после перерыва
Чемпионат Франции
Тухель – о Месси в «ПСЖ»: «Какой тренер откажет Лео?»