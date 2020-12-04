Руководство «Манчестер Юнайтед» уже не очень верит в то, что у Сульшера получится. Боссы «красных дьяволов» ищут кандидата на замену и пока остановились на Томасе Тухеле.

И эта симпатия взаимна. Немец разочарован положением дел в «ПСЖ» из-за того, что руководство приглашает не тех футболистов, которых он бы хотел видеть в команде. Контракт Тухеля действует до 2021 года, и коуч может отказаться от продления, сообщает Bild.