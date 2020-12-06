Матч 11-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» – «Лестер» получился очень горячим. «Лисы» повели благодаря голу Переса на 24-й минуте, но уже спустя две минуты Макберни сравнял счет. Матч катился к ничьей, когда на 90-й минуте «Лестер» провел классическую для себя контратаку, забил победный мяч и вышел на третье место в турнирной таблице.

Автором гола стал забивший девятый мяч в сезоне Джейми Варди. Форварду не привыкать тащить команду, но особое внимание вызвало его поведение после гола. Джейми разогнался и двумя ногами въехал в угловой флажок, срезав его под корень. Можно было бы списать на эмоции (судья предъявил Варди желтую карточку), но на разнесенной в щепки палке развевался ЛГБТ-флаг.

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В социальных сетях мгновенно начался мощный хейт капитана «Лестера». Его поступок посчитали не только оскорблением меньшинств, но и кощунством – в 11 туре все капитаны английских клубов носили на рукаве ленточки радужных цветов.

«За такое нужно показывать красную карточку!» – считает пользователь @LFCTomx.

«Представляю себе завтрашние заголовки газет. «Джейми Варди устроил гомофобную вечеринку», – прокомментировал @HurstRuns.

«А я думал в Англии существует только проблема расизма», – пальнул @ thewacokid3.

Варди идет на третьем месте в таблице бомбардиров АПЛ (9 мячей).

Больше него забили только Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон», 11 голов) и Хынмин Сон («Тоттенхэм», 10).

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