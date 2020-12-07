Защитник «Ньюкасла» Джетро Виллемс, выступающий за английский клуб на правах аренды из франкфуртского «Айнтрахта», рассказал о трудном детстве. Футболист вспомнил, как в 9-летнем возрасте помогал родителям переправлять наркотики из родного Кюрасао в Нидерланды.
«Сначала мои родители пытались доставить наркотики в Нидерланды, но это не работало. Тогда я вызвался делать это. Сказал: «Дайте мне». В то время я был сумасшедшим и готов был сделать что угодно ради семьи», – поведал Виллемс в интервью на радиошоу, ведущим которого работает бывший полузащитник сборной Нидерландов Энди ван дер Мейде.
Джетро добавил, что для провоза наркотиков прикреплял пакетики к ногам, так как в те времена в аэропорту Кюрасао не досматривали детей.
- 26-летний Виллемс перешел в «Айнтрахт» в 2017 году.
- В 2019-м он на правах аренды отправился в «Ньюкасл». Сейчас защитник травмирован и не сыграет до конца сезона.