Защитник «Ньюкасла» Джетро Виллемс, выступающий за английский клуб на правах аренды из франкфуртского «Айнтрахта», рассказал о трудном детстве. Футболист вспомнил, как в 9-летнем возрасте помогал родителям переправлять наркотики из родного Кюрасао в Нидерланды.

«Сначала мои родители пытались доставить наркотики в Нидерланды, но это не работало. Тогда я вызвался делать это. Сказал: «Дайте мне». В то время я был сумасшедшим и готов был сделать что угодно ради семьи», – поведал Виллемс в интервью на радиошоу, ведущим которого работает бывший полузащитник сборной Нидерландов Энди ван дер Мейде.