Защитник «Ньюкасла» Джетро Виллемс, выступающий за английский клуб на правах аренды из франкфуртского «Айнтрахта», рассказал о трудном детстве. Футболист вспомнил, как в 9-летнем возрасте помогал родителям переправлять наркотики из родного Кюрасао в Нидерланды.

«Сначала мои родители пытались доставить наркотики в Нидерланды, но это не работало. Тогда я вызвался делать это. Сказал: «Дайте мне». В то время я был сумасшедшим и готов был сделать что угодно ради семьи», – поведал Виллемс в интервью на радиошоу, ведущим которого работает бывший полузащитник сборной Нидерландов Энди ван дер Мейде.

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Джетро добавил, что для провоза наркотиков прикреплял пакетики к ногам, так как в те времена в аэропорту Кюрасао не досматривали детей.

  • 26-летний Виллемс перешел в «Айнтрахт» в 2017 году.
  • В 2019-м он на правах аренды отправился в «Ньюкасл». Сейчас защитник травмирован и не сыграет до конца сезона.

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