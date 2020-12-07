Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба, сообщил о будущем своего клиента в английском клубе.

Итальянец дал интервью изданию Tuttosport, в котором заявил, что между «МЮ» и Погба «все кончено». Полностью разговор Райолы с журналистом источника выйдет во вторник 8 декабря.