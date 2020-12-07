Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба, сообщил о будущем своего клиента в английском клубе.
Итальянец дал интервью изданию Tuttosport, в котором заявил, что между «МЮ» и Погба «все кончено». Полностью разговор Райолы с журналистом источника выйдет во вторник 8 декабря.
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- Контракт Погба с «МЮ» истекает летом 2022 года.
- 27-летний полузащитник выступает за манкунианцев с 2016 года. В последние несколько лет его связывают с возвращением в «Ювентус».
- В этом сезоне Погба сделал 2+2 в 13 матчах во всех турнирах.
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